Federer lance le come-back des quatre fantastiques

Qui aurait pu croire qu’un jour Roger Federer serait revenu à un tel niveau ? Pas grand monde. L’année dernière de nombreuses personnes enterraient le Suisse ! Sauf que voilà, c’est un ovni. Comme en témoigne ces trois nouveaux titres cette saison. Quand on regarde le classement, on s’aperçoit que ce sont de nouveaux les mêmes qu’avant qui trustent les meilleures places. Oui, car hormis Nadal cinquième mondial, les quatre fantastiques sont pratiquement reformés avec Murray, Djokovic et Federer. Seul Stan Wawrinka s’accroche.



Parmi les quatre fantastiques, Djokovic et Murray n'ont jamais réellement lâché leurs places. Un coup premier, un coup deuxième, c'est désormais l'Ecossais qui domine le tennis. Il semble avoir pris quelques longueurs d'avance sur le Serbe.





Djokovic et Murray regardent dans rétroviseur



De son côté Novak Djokovic (29 ans) connaît plus de mal depuis le début d'année 2017. En effet, il a perdu trois fois cette saison contre des adversaires largement abordables sur le papier. Pour commencer, la désillusion lors de l'Open d'Australie ou l'Ouzbek Denis Istomin avait créé la sensation. Ensuite face à sa bête noire du début de saison, Nick Kyrgios. L'Australien avait sorti Nole à Acapulco et rebelote une semaine plus tard à Indian Wells. Forfait à Miami, il devrait aborder la saison de terre-battue avec un état d'esprit revanchard.



En ce qui concerne Andy Murray (29 ans), il montre tout son talent et a évolué d'une manière très positive cette saison. Désormais, il prouve que c'est lui le patron du tennis. Seul petit hic, ce qui va lui faire perdre des points de manière logique : sa blessure qui l'a contraint de déclarer forfait pour Miami ainsi que pour la Coupe Davis et un quart de finale contre l'équipe de France. Le Britannique préfère se reposer pour ne pas aggraver cette gêne et être fin prêt pour la saison sur terre-battue.





Federer et Nadal, la légende d'une épopée



Victorieux de son 91ème titre sur le Circuit ATP, Roger Federer is back. Le Suisse éblouit depuis le début d'année. Avec un 18ème titre en Grand Chelem ainsi qu'un succès à Indian Wells et hier soir sur les courts floridiens de l'open de Miami contre Nadal. Les deux hommes ont disputé leur 37ème confrontation à Miami. Comme un symbole, il y a 13 ans, c'est dans la capitale floridienne que leur première rencontre avait eu lieu. Les deux joueurs sont rentrés depuis bien longtemps dans le Panthéon du tennis.



Roger Federer (35 ans) est redevenu le grand joueur qu'il était. Depuis le début de l'année, il impressionne de par son talent. Mais c'est surtout son physique qui prime. A 35 ans, il y a comme une impression de deuxième carrière pour le Suisse. C'est un compétiteur et il a forcément dans un coin de la tête l'idée de retrouver la première place mondiale.



Son rival historique Rafael Nadal (30 ans) est quant à lui sur le bon chemin. L'Espagnol enchaîne les bons résultats et joue de mieux en mieux. Défait cette saison en finale à l'Open d'Australie, Indian Wells, Miami ou encore Acapulco, le Majorquin prépare sa "remontada" au classement mondial. Ses derniers résultats sont très encourageants et la saison de terre-battue arrive au bon moment quant on connaît son efficacité et son niveau de jeu sur cette surface. Il peut envoyer un message fort au monde du tennis et définitivement revenir dans le « Big Four ».





Stan Wawrinka, seul rescapé



Le seul qui tient pour le moment sa place parmi les quatre gros est Stan Wawrinka. A 32 ans et trois grand Chelem à son actif, il s'accroche à sa troisième place mais pour combien de temps ? Ce qu'on remarque, c'est que 4 ans après le règne des quatre fantastiques, personne ne parvient à prendre le relais. Nishikori, Raonic, Cilic, Berdych, Ferrer tous se sont écroulés et au final ne ramassent que les miettes. La génération des quatre fantastiques n'est pas terminée...



Classement ATP au 3 avril 2017:

1. Andy Murray (GBR) 11.960 pts

2. Novak Djokovic (SRB) 7.915

3. Stan Wawrinka (SUI) 5.785

4. Roger Federer (SUI) 5.305

5. Rafael Nadal (ESP) 4.735

6. Milos Raonic (CAN) 4.345

7. Kei Nishikori (JPN) 4.310

8. Marin Cilic (CRO) 3.385

9. Dominic Thiem (AUT) 3.385

10. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.265

11. Gaël Monfils (FRA) 3.010

12. Grigor Dimitrov (BUL) 2.880



Grégory Zerbone