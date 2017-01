Federer de retour dans le Top 10

Roger Federer gagne 7 places et pointe au 10e rang mondial, selon le classement ATP publié au lendemain de sa victoire dans l'Open d'Australie. Finaliste, Rafael Nadal remonte quant à lui au 6e rang (+3). Le classement est toujours dominé par Andy Murray (N.1) et Novak Djokovic (N.2), malgré des éliminations précoces à Melbourne, respectivement en 8es de finale et au 3e tour. Côté Français, Gaël Monfils (-3) et Jo-Wilfried Tsonga (-2) perdent du terrain.

Classement au 30 janvier

1. Andy Murray (GBR) 11.540 pts

2. Novak Djokovic (SRB) 9.825

3. Stanislas Wawrinka (SUI) 5.695 (+1)

4. Milos Raonic (CAN) 4.930 (-1)

5. Kei Nishikori (JPN) 4.830

6. Rafael Nadal (ESP) 4.385 (+3)

7. Marin Cilic (CRO) 3.560

8. Dominic Thiem (AUT) 3.505

9. Gaël Monfils (FRA) 3.445 (-3)

10. Roger Federer (SUI) 3.260 (+7)

11. David Goffin (BEL) 2.930

12. Tomas Berdych (CZE) 2.790 (-2)

13. Grigor Dimitrov (BUL) 2.765 (+2)

14. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2.685 (-2)

15. Nick Kyrgios (AUS) 2.415 (-2)

16. Roberto Bautista (ESP) 2.350 (-2)

17. Lucas Pouille (FRA) 2.131 (-1)

18. Richard Gasquet (FRA) 1.975

19. Ivo Karlovic (CRO) 1.875 (+2)

20. Jack Sock (USA) 1.855

...

24. Gilles Simon (FRA) 1.495 (+1)

42. Nicolas Mahut (FRA) 1.050 (-1)

44. Benoît Paire (FRA) 1.40 (+3)

60. Adrian Mannarino (FRA) 781 (+1)

62. Stéphane Robert (FRA) 749 (-7)

70. Paul-Henri Mathieu (FRA) 708 (+5)

71. Jérémy Chardy (FRA) 705 (+1)