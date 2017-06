Evans se confond en excuses

Le Britannique Daniel Evans, 50e mondial, a été contrôlé positif à la cocaïne au tournoi de Barcelone. Sans se chercher des excuses, le joueur s'est tout de même défendu en expliquant l'avoir ingéré hors compétition et pour des raisons "complètement étrangères au tennis". "C'est un jour très difficile pour moi et je voulais venir vous l'annoncer en personne, face à face", a affirmé Evans. "Je demande pardon à tous ceux que j'ai laissé tomber, ma famille, mon entraîneur, mon équipe, mes sponsors, la Fédération britannique et mes fans", a ajouté le Britannique.