Dolgopolov crée la surprise à Buenos Aires

L'Ukrainien Alexandr Dolgopolov, 66e mondial, a créé la surprise en battant le Japonais Kei Nishikori (5e) 7-6 (7/4), 6-4 en finale du tournoi de Buenos Aires.



L'Ukrainien, seulement 66e mondial, avait jusqu'ici systématiquement perdu face au Japonais, N.5e au classement ATP, en cinq rencontres et à chaque fois sur le score de deux sets à zéro.



Dolgopolov, 28 ans, n'avait plus remporté de titre depuis 2012 et une victoire à Washington. Nishikori en revanche perd sa deuxième finale cette saison après Brisbane en janvier.