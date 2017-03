Djokovic a pris la vague australienne

Novak Djokovic s’est fait sortir en quart de finale du tournoi d’Acapulco par Nick Kyrgios en deux sets 7-6 (11-9) / 7-5.



Décidément, la semaine est bien compliquée pour les leaders du tennis masculin.

Après Roger Federer à Dubaï, c'est maintenant au tour de Novak Djokovic de quitter le tournoi d'Acapulco. Cela commence à faire beaucoup pour le Serbe. Nole comme on le surnomme, ancien numéro un mondial est tombé sur un extra-terrestre dans la nuit de jeudi à vendredi dans son quart de finale au Mexique. Son nom, Nick Kyrgios. Le jeune Australien l'emporte au terme d'une magnifique prestation.



Djokovic n'est pas en grande forme cette saison. Après une défaite très surprenante à l'Open d'Australie en janvier dernier, le résident monégasque s'est incliné face à Nick Kyrgios qui a réalisé un match de très haut niveau. L'Australien a su créer l'exploit grâce à un jeu pratiquement parfait et une prise de risque maximale. 41 coups gagnants et 25 aces pour lui. En demi, il retrouvera l'Américain Sam Querrey tandis que Rafael Nadal jouera contre Marin Cilic pour une place en finale.



Le Serbe devra donc se ressaisir avant d'entamer la période américaine, capitale pour lui, car il est tenant du titre à Indian Wells et Miami. Sans une réaction de sa part, il pourrait perdre très gros et chuté au classement ATP.



GZ

