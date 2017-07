David Ferrer is back

L'Espagnol David Ferrer a remporté dimanche le tournoi sur terre battue de Bastad en battant en finale Alexandr Dolgopolov, décrochant ainsi son premier titre depuis près de deux ans.

Après 1 h 26 de jeu, David Ferrer s'est imposé en deux sets 6-4, 6-4 contre l'Ukrainien, 89e joueur mondial. Très ému, l'Espagnol de 35 ans a levé les bras au ciel et retenu ses larmes pour savourer le 27e trophée de sa carrière et le premier depuis octobre 2015 lorsqu'il avait gagné à Vienne.



Grâce à ce titre, l'ex-N.3 mondial et désormais 46e va faire dès lundi un bond de 13 places au classement ATP.



L'ancien finaliste de Roland-Garros menait 5-1 dans le deuxième set avant de concéder son service au moment de conclure. Il a finalement eu besoin de sept balles de match pour s'imposer devant Dolgopolov, qui disputait à 28 ans sa huitième finale. Alors qu'il avait perdu leur dernier face-à-face, en février de cette année au tournoi de Rio, Ferrer a désormais battu l'Ukrainien 10 fois en 14 confrontations.



L'expérimenté Ferrer, qui avait éliminé en demi-finale son compatriote Fernando Verdasco, disputait dimanche la 52e finale de sa carrière, sa quatrième en dix ans à Bastad. Avec 27 victoires en tournoi ATP, il est le joueur le plus titré derrière le "Big Four" du tennis mondial.