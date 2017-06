Classement ATP: Djokovic perdant, Nadal grand gagnant

Roland-Garros terminé, c'est maintenant l'heure de faire le bilan et de découvrir le tout nouveau classement ATP. Rafael Nadal repasse deuxième mondial et passe devant Novak Djokovic le grand perdant de la quinzaine. Andy Murray reste leader et côté Français Tsonga reste le numéro un français.

Classement ATP:

1. Andy Murray (GBR) 9 890 pts

2. Rafael Nadal (ESP) 7 285 pts

3. Stan Wawrinka (SUI) 6 175 pts

4. Novak Djokovic (SRB) 5 805 pts

5. Roger Federer (SUI) 4 945 pts

6. Milos Raonic (CAN) 4 450 pts

7. Marin Cilic (CRO) 4 415 pts

8. Dominic Thiem (AUT) 3 985 pts

9. Kei Nishikori (JPN) 3 830 pts

10. Alexander Zverev (GER) 3 070 pts

11. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3 040 pts

12. Grigor Dimitrov (BUL) 2 980 pts

13. David Goffin (BEL) 2 785 pts

14. Tomas Berdych (RTC) 2 570 pts

15. Gael Monfils (FRA) 2 545 pts

16. Lucas Pouille (FRA) 2 365 pts

17. Pablo Carreno Busta (ESP) 2 360 pts

18. Jack Sock (USA) 2 335 pts

19. Roberto Bautista Agut (ESP) 2 155 pts

20. Nick Kyrgios (AUS) 2 110 pts