Berdych se sépare de Goran Ivanisevic

Tomas Berdych a mis un terme à sa coopération avec son entraîneur croate, Goran Ivanisevic. Auteur d'un Roland-Garros très décevant, le Tchèque est donc pour le moment sans coach.

Le Tchèque Tomas Berdych, 14e mondial, a décidé de se séparer de son entraîneur croate Goran Ivanisevic après son sa cruelle désillusion en 3 sets au 2e tour de Roland-Garros par le Russe Karen Khachanov. Une annonce ce lundi: "Goran et moi ne travaillerons plus ensemble. J'ai apprécié (notre) parcours et nous resterons de grands amis", a ajouté

l'ancien N.4 mondial sur sa page facebook.



Finaliste à Wimbledon en 2010, Berdych avait recruté en août 2016 Ivanisevic, vainqueur des Internationaux de Grande-Bretagne en 2001, dans le but de remporter un premier tournoi du Grand Chelem. Sous la houlette du Croate, Berdych a remporté un seul titre sur le circuit à Shenzen (Chine) en octobre 2016. Il est en outre sorti du Top 10 pour la première fois en près de sept ans, le 30 janvier 2017.