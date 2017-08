Julian Wilson remporte la Billabong pro Tahiti

L'Australien Julian Wilson, pourtant mené pendant presque toute la finale, a remporté dimanche la Billabong Pro Tahiti, étape du World Championship Tour (WCT), face au Brésilien Gabriel Medina.



Aucun des quatre surfeurs français n'a dépassé les quarts de finales. Joan Duru, peu familier de la vague de Teahupoo, est paradoxalement celui qui a montré le plus de maîtrise, avec un tube profond noté 9,17 pour sortir Joël Parkinson au troisième round, mais il a été éliminé en quarts par le futur vainqueur. Jérémy Florès, qui l'avait emporté à Tahiti en 2015, a été battu par l'Australien Connor O'Leary. Michel Bourez a été éliminé par l'Américain Conner Coffin au troisième tour. Quant à Taumata Puhetini, qualifié lors des trials qui précèdent la Billabong Pro Tahiti, il a été sorti dès le premier jour, après avoir été opposé au leader mondial Matt Wilkinson.



Jordy Smith, battu en demi-finale par Julian Wilson, est le nouveau leader du classement mondial. Le premier Français, Michel Bourez est treizième. Joan Duru gagne six places et passe seizième.