Surf - Résultats

Jérémy Florès et Joan Duru en demi-finales

Deux Français, Jérémy Florès et Joan Duru, se sont qualifiés samedi pour les demi-finales des Mondiaux de surf qui auront lieu dimanche à Biarritz.

Alignés sur la même série avec un autre Français, Vincent Duvignac, Jérémy Florès et Joan Duru ont gagné leur ticket pour les demi-finales en arrivant premier et deuxième devant Duvignac (3e, 10,5 points). Avec une vague notée 9,33 sur 10, Florès a survolé ce quart de finale et totalisé un score de 15,83 points sur ses deux meilleures vagues. Duru, originaire des Landes, a lui totalisé 11,10 points.



Le quatrième Français en lice chez les hommes, Dimitri Ouvré, a été comme Duvignac éliminé samedi en quarts. Il a échoué d'un cheveu (12,93 points) dans sa série dont sont sortis le Marocain Yassine Ramdani (12,96 points) et le Portugais Pedro Henrique (13,9 points).



Champion du monde en 2009, le Réunionnais Florès tentera dimanche de se qualifier pour la finale, qui aura lieu également dimanche, et de remporter une deuxième couronne mondiale.





Tableau des demi-finales

Première demi-finale:

Pedro Henrique (POR)

Jhony Corzo (MEX)

Jérémy Florès (FRA)

Vicente Romero (ESP)



Deuxième demi-finale:

Jonathan Gonzalez (ESP)

Yassine Ramdani (MAR)

Jordy Collins (USA)

Joan Duru (FRA)