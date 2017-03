Surf - News

Fanning reprend la compétition

e triple champion du monde australien de surf Mick Fanning reprend la compétition à plein temps cette saison après une pause due à une attaque de requin.

Mick Fanning n'avait repris que partiellement les épreuves après une année 2015 traumatisante pendant laquelle il a réchappé miraculeusement à une attaque de squale, a perdu son frère et s'est séparé de sa femme. "C'était bien d'avoir eu un peu de temps en 2016 pour décompresser mais je suis heureux de rendosser le maillot", a confié le surfeur, 35 ans. Mick Fanning se dit prêt à affronter à nouveau les meilleurs surfeurs du monde. "Que le spectacle commence, ça va être une année incroyable", promet-il.



Le surfeur avait fait les gros titres dans le monde entier lorsque sa rencontre avec un grand requin blanc de trois mètres à Jeffreys Bay, en Afrique du Sud, avait été filmée en direct à la télévision. L'Australien, qui était en course pour un quatrième titre mondial, a survécu à cette épreuve terrifiante mais avait été fortement secoué. Il n'avait cependant pas souhaité renoncer et s'était rendu à Hawaii pour la dernière étape de la saison. C'est là qu'il a appris le décès soudain de son frère Peter. Fanning, dont le mariage s'est aussi effondré cette année-là, avait manqué de peu le titre au bénéfice du Brésilien Adriano de Souza.