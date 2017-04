Squash - Résultats

Pas de finale pour Camille Serme au Mondial

Seule Française à avoir atteint les demi-finales d'un championnat du monde, Camille Serme n'est pas devenue la première Française à se qualifier pour une finale mondiale.

Camille Serme a été battue jeudi à El Gouna en Egypte par Raneem El Welily. Devant le bouillant public égyptien, la N.3 mondiale a tenu 47 minutes avant de céder face à l'Egyptienne, 4e mondiale, 3 jeux à 1 (6-11, 11-2, 10-12, 5-11).



Toujours pas de finale donc pour la Cristolienne de 28 ans, déjà battue à ce stade des demi-finales en 2010, déjà en Egypte, déjà sur la mer Rouge, à Sharm El Sheikh, et déjà face à une Egyptienne, Omneya Abdel Kawy.



Victorieuse de trois World Series, l'équivalent pour le squash des tournois du Grand Chelem en tennis, avec le British Open 2015, l'US Open 2016 et le Tournoi des champions de New York en janvier, la Française avait également échoué en quart de finale en 2016 face à l'Egyptienne Nouran Gohar, la championne du monde juniors.



La finale sera 100% égyptienne vendredi entre Raneem El Welily et la N.1 mondiale, Nour El Sherbini, 21 ans et tenante du titre.