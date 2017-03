Squash - Résultats

Grégory Gaultier s'impose à Chicago

Le Français Grégory Gaultier a remporté l'Open de Chicago. En finale, mercredi soir, il s'est imposé face à Marwan El Shorbagy, devenant le premier non Egyptien depuis près d'un an et demi à s'imposer en finale d'un World Series, les Grands Chelems du squash. L'Aixois de 34 ans, 3e mondial, s'est imposé 3 jeux à 1 (5-11, 11-8, 11-2, 11-4) en 51 minutes face au N.6 mondial.



La finale féminine a été remportée par l'Egyptienne Raneem El Welily, victorieuse 3-1 de sa compatriote Nour El Sherbini, la N.1 mondiale. La Cristolienne Camille Serme, invaincue depuis octobre en World Series après ses titres à l'US Open puis le Tournoi des champions de New-York en janvier, avait été sortie en demi-finale, par El Sherbini.