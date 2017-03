Squash - Résultats

Grégory Gaultier remporte le British Open

Le Français Grégory Gaultier a remporté le British Open de squash dimanche en battant en finale l'Anglais Nick Matthew, ce qui lui permet, à 34 ans, de reprendre la place de N.1 mondial.

Gaultier s'est imposé trois jeux à un (8-11, 11-7, 11-3, 11-3). C'est sa troisième victoire dans le prestigieux tournoi après 2007 et 2014.



Gaultier a tellement écrasé ses adversaires dans les premiers tours du tournoi qu'il est arrivé en finale en ayant joué deux heures et demie de moins que Matthew.



Il deviendra le mois prochain le N.1 mondial le plus âgé depuis la création du classement dans les années 1970 en dépassant l'Egyptien Mohamed El Shorbagy au sommet du squash mondial.



Dans le tournoi féminin, l'Anglaise Laura Massaro a décroché son deuxième titre dans le tournoi après sa victoire contre la finaliste surprise, sa compatriote Sarah-Jane Perry 11-8, 11-8, 5-11, 11-6.