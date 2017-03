Squash - News

Grégory Gaultier redevient n°1 mondial à 34 ans

Grégory Gaultier s'est imposé en finale du British Open (3-1) face à l'anglais Nick Matthew. Une très bonne nouvelle pour le français qui redevient n°1 mondial.

C'est un très beau tournoi que vient de réaliser Grégory Gaultier, vainqueur du British Open, le plus vieux tournoi de squash qui se déroulait au Royaume-Uni. Cette victoire permet au français de devenir le plus vieux (34 ans) n°1 mondial de l'histoire du squash masculin et féminin. Cette première place sera officielle lors de l'actualisation des classements au début du mois d'avril.



Dans ce tournoi, le français n'a jamais tremblé, avant la finale face à Nick Matthew, Grégory Gaultier n'avait pas concédé un seul jeu à ses adversaires. Dans cette finale, il a dû s'employer pour se défaire de l'anglais qui évoluait à domicile. Un début difficile avant que son expérience lui permette de prendre le dessus avec plus d'intentions dans le deuxième jeu. Grégory Gaultier s'impose donc 3-1 et remporte ainsi le British Open. "J'ai su pendant la semaine qu'il y avait la possibilité pour trois d'entre nous d'être numéro un mondial selon les résultats ici", a lâché Grégory Gaultier à l'issu de sa finale face à Matthew. "Mais je ne m'en suis pas préoccupé, j'étais concentré sur mes choix tactiques et la volonté de bien jouer. Mais maintenant que c'est fait, c'est du pur plaisir de redevenir numéro un mondial à cet âge". A quelques mois du Championnat du Monde masculin par équipe à domicile cette victoire du français laisse présager de bonnes choses.



Résultats :

Finale : Grégory Gaultier bat Nick Matthew (ENG) : 3-1 (8-11, 11-7, 11-3, 11-3)



NICOLAS PELLETIER