Squash - Résultats

Grégory Gaultier prince d'Egypte

Après l'US Open et le British Open, l'Open d'Egypte: Grégory Gaultier s'est imposé sans jamais trembler vendredi à El Gouna, en Egypte, face au champion du monde égyptien Karim Abdel Gawad.



Face à la mer Rouge, le N.1 mondial français n'a jamais été inquiété par son jeune adversaire de 25 ans, signant en trois jeux seulement (11-6, 11-8, 11-7) et 51 minutes sa 18e victoire et son troisième World Series d'affilée.



Malgré cette victoire, le Français est paradoxalement certain de perdre sa place de N.1 mondial en mai, au profit de Gawad justement. Gawad est le dernier joueur à avoir battu Gaultier, en finale du Tournoi des champions de New York, le premier World Series de l'année, l'équivalent pour le squash des tournois du Grand Chelem en tennis, en janvier.