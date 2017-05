Sports US - Sponsoring

Chez Headict, les casquettes officielles des plus grandes ligues de sports US

C'est l'accessoire incontournable de l'été, la casquette. Depuis plusieurs années, elle est devenue un phénomène de mode. La marque New Era avec sa vaste collection saura satisfaire l'ensemble des demandes. Notamment pour les amoureux de sports US.

C'est la référence mondiale en matière de casquette. New Era réalise cet accessoire depuis 1920. Une marque pionnière dans ce domaine ! La qualité des casquettes est le résultat d'un savoir faire unique. Elles sont désormais vendues dans 40 pays, sous la licence de 220 équipes de sports. L'avantage des casquettes New Era, c'est de laisser un libre choix aux clients pour la personnalisation, avec broderie 3D ou gravure laser sur patch en cuir, ce qui autorise la marque à satisfaire les demandes les plus folles. C'est ce qui permet à la griffe de Buffalo de très vite être adoptée en dehors des terrains de sport. Au fil du temps, les casquettes New Era sont devenues une référence de la culture populaire aux USA.



Les amateurs de sport US seront ravis !La marque est le fournisseur officiel des plus grandes ligues. A ce titre, elle propose un grand panel de logo des ligues et équipes principales comme les New-York Yankees, LA Dodgers au baseball. Mais aussi Chicago Bulls et les Cleveland Cavaliers au basket. Et même pour le foot US, la marque possède les licences des Oakland Raiders et Washington Redskins. Même si vous n'êtes pas un adepte du streetwear, vous connaissez les casquettes avec la visière pliée. New Era fut à l'origine de cette mode, lorsque la marque a commencé à équiper les équipes de Major League Baseball (MLB). Ce style de visières est né sur les terrains de la MLB où les joueurs voulaient se protéger du soleil sans être gênés pour jouer.



New Era propose les styles les plus connus de casquettes, Snapback, visière courbée, trucker. Pour les trouver, rendez-vous sur internet ou dans les magasins Headict, fournisseur officiel des casquettes New Era, qui regroupe plus de 1500 modèles de casquettes au total, pour tous les styles et toutes les formes. C'est le seul endroit qui permet de trouver la casquette parfaite des plus old school aux plus tendances. Headict est devenu une référence pour la culture headwear moderne. La casquette devient de plus en plus tendance en France, New Era compte s'en servir pour imposer son style américain.