Nouveau record du monde de VTT de vitesse

Le vététiste de l'extrême Eric Barone est incontestablement l'homme le plus rapide du monde à VTT sur neige. Il l'a encore prouvé à Vars, en s'élançant depuis le sommet de la piste de Chabrières et en pulvérisant son record de 2015 avec une vitesse de 227,72 km/h ! Il améliore son temps de plus de 4 km/h.

Après deux ans de préparation, Eric Barone est parvenu à améliorer sa précédente marque. La performance est d'autant plus impressionnante que malgré le travail de préparation de la piste, les variations de température l'ont rendue irrégulière dans la partie la plus rapide, obligeant le "baron rouge" à repousser ses limites au cours des deux journées de tentative (2 runs le 17 mars et un seul run de record le 18 mars).



"Les runs d'hier (vendredi) ont permis de faire les derniers réglages et de mieux comprendre et appréhender la piste et la trajectoire à tenir, a expliqué le vététiste. J'ai gardé la tête droite, j'ai gainé à fond ... je me suis dit : là où ma tête ira, mon vélo ira et je n'ai pas dévié mon regard de la ligne d'arrivée. A une telle vitesse j'ai su maitriser mon vélo du début à la fin et encaisser les irrégularités de la piste sans flancher."