La Suisse s'avance vers une candidature

Les fédérations sportives suisses soutiennent une candidature helvétique à l'organisation des jeux Olympiques d'hiver 2026. Selon une étude menée auprès de plus d'une centaine de présidents, vice-présidents et secrétaires généraux de fédérations sportives, 96% des répondants "souhaiteraient que la Suisse organise les Jeux et 86% pensent que cette opportunité stimulerait la croissance du sport" dans le pays, a indiqué Swiss Olympic, le CNO suisse.



Deux projets concurrents ont été lancés en Suisse pour une candidature aux JO 2026, l'un mené par la région des Grisons, l'autre, un projet romand mené par la ville de Sion (Valais). C'est la quatrième fois que le Valais présente une candidature pour les JO d'hiver après les échecs de 1976, 2002 et 2006.



Convaincre le mouvement sportif est une chose, mais pour le grand public ce pourrait être plus compliqué. Les habitants des Grisons diront le 12 février lors d'une votation s'ils soutiennent ou non le projet de leur canton. Swiss Olympic prendra ensuite une décision quant à une éventuelle candidature suisse en mars 2017.