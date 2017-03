La candidature de Sion 2026 franchit une étape

Swiss Olympic, le CNOSF suisse, valide le projet de la candidature de Sion pour l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 2026. "Nous avons été séduits par le projet Sion 2026. Il satisfait les critères que nous avions établis. Et selon nous, il a les qualités pour convaincre aussi bien en Suisse que sur la scène internationale", a commenté Jürg Stahl, président de Swiss Olympic.



Le dossier de Sion, qui s'appuie également sur les cantons de Fribourg et Berne, était sans rival depuis le 12 février et l'échec devant le peuple du projet grison. Il lui restait toutefois à convaincre les dirigeants du sport suisse. Il revient désormais au Parlement du sport de valider cette décision, le 11 avril lors d'une assemblée extraordinaire. Il faudra ensuite convaincre Berne, en préparant pour juillet une note pour le Conseil fédéral sur la faisabilité du projet. Des référendums pourraient aussi avoir lieu dans les différents cantons concernés. Si Sion 2026 passe tous ces obstacles, le dépôt officiel d'une candidature suisse auprès du CIO aura lieu durant le deuxième trimestre 2018. L'élection de la ville hôte est, elle, programmée pour l'été 2019.