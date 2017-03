Un globe de plus pour Hirscher

Alors que les conditions climatiques ont perturbé la seconde manche du géant de Kranjska Gora, Marcel Hirscher remporte un nouveau succès et s'adjuge du même coup le globe de la spécialité. Déception dans le camp français. Victor Muffat-Jeandet termine loin du podium qu'il pouvait espérer après la première manche.

Nouvelle victoire pour Marcel Hirscher. L'Autrichien a fait la différence en première manche car les conditions étaient désastreuses pour les derniers à s'élancer aujourd'hui, Henrik Kristoffersen et Murisier en ont fait les frais. Sorti du portillon avec 1"69 d'avance, l'Autrichien perd sept dixièmes sur le haut mais parvient à gérer sa fin de course, il ne perd plus grand-chose sur le bas et s'impose avec 0"46 d'avance. Leif Kristian Haugen et Matts Olsson accompagnent Hirscher sur le podium.



Marcel Hirscher décroche un sixième gros globe de cristal consécutif ! Avant le géant des finales, l'Autrichien compte donc 194 points d'avance sur le grand perdant de la journée Alexis Pinturault, éliminé en première manche, et 253 sur Mathieu Faivre.



Quatrième temps de la première manche, Victor Muffat-Jeandet a commis trop d'erreurs dans la seconde pour demeurer dans le Top 10 final.