Ski - Résultats

Un premier titre pour Ustiugov

Le Russe Sergueï Ustiugov a remporté son premier titre de champion du monde de ski de fond en s'imposant lors de l'épreuve de skiathlon (15 km en style classique et 15 km en style libre), samedi à Lahti (Finlande).



Le vainqueur du dernier Tour de ski a devancé les Norvégiens Martin Johnsrud Sundby et Finn Haagen Krogh.



Détaché lors de la partie en style classique et au début de la partie en style libre, Maurice Manificat a recollé dans le dernier tour de 3,75 km au groupe d'une quinzaine de poursuivants pour la médaille de bronze. Mais il n'a pas réussi à aller chercher le podium, terminant la course à la 14e place, à 46 secondes de Ustiugov.