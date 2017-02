Ski - News

La France vise cinq médailles

Alexis Pinturault et Tessa Worley sont les principaux espoirs de médailles de l'équipe de France de ski lors des Championnats du monde de Saint-Moritz (6-19 février). La délégation tricolore, forte de 22 éléments (8 dames, 14 messieurs), ambitionne de ramener cinq médailles de la Suisse.

Cinq médailles, ce n'est pas rien à ce niveau. C'est même une performance jamais atteinte depuis 1970 et une édition mémorable à Val Gardena ponctuée de dix médailles, dont trois titres. Lors des derniers Mondiaux en 2015 à Vail et Beaver Creek aux Etats-Unis, les Bleus avaient décroché trois médailles, l'or inattendu avec Jean-Baptiste Grange en slalom et deux bronzes avec Adrien Théaux en Super G et Alexis Pinturault en géant.



En tête des chances de médailles, Pinturault, actuel 2e au classement général de la spécialité derrière l'Autrichien Hirscher, partira comme l'un des favoris du slalom géant fort de ses trois victoires cette saison. Mathieu Faivre, régulièrement sur les podiums et 3e au général, peut aussi briller. Pinturault a également une belle carte à jouer sur le combiné, dont il a conservé cette saison le petit globe ainsi que sur le slalom, après sa 2e place dans le slalom parallèle de Stockholm, mardi. Grange, 32 ans, qui avait créé la surprise il y deux ans en décrochant son 2e titre mondial en slalom (après celui de 2011 à Garmisch-Partenkirchen), connaît un début de saison un peu similaire à celui de 2015. Les descendeurs sont eux capables de tout, comme ils l'ont montré à Kitzbühel, avec la 2e place de Valentin Giraud-Moine et la 3e de Johan Clarey. Mais le premier, touché aux deux jambes à Garmisch, est forfait.



Chez les femmes, les espoirs reposeront essentiellement sur les épaules de Tessa Worley, en tête du classement général du géant et qui a décroché trois victoires cette saison et six podiums.



Le programme

Mardi 7 février:

. 12h00: Super G Dames



Mercredi 8 février:

. 12h00: Super G messieurs



Vendredi 10 février:

. 10h00: descente du combiné alpin dames . 13h00: slalom du combiné alpin dames



Samedi 11 février:

. 12h00: descente messieurs



Dimanche 12 février:

. 12h00: descente dames



Lundi 13 février:

. 10h00: descente du combiné alpin messieurs

. 13h00: slalom du combiné alpin messieurs



Mardi 14 février:

. 12h00: compétition par nation



Jeudi 16 février:

. 9h45: slalom géant dames, 1re manche

. 13h00: slalom géant dames, 2e manche



Vendredi 17:

. 9h45: slalom géant messieurs, 1re manche

. 13h00: slalom géant messieurs, 2e manche



Samedi 18 février:

. 9h45: slalom dames, 1re manche

. 13h00: slalom dames, 2e manche



Dimanche 19 février:

. 9h45: slalom messieurs, 1re manche

. 13h00: slalom messieurs, 2e manche