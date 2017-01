Ski - News

La Foulée Blanche est annulée

La 39e Foulée Blanche, la grande course nordique de France, est finalement annulée. Elle était programmée du 11 au 15 janvier à Autrans (Isère). Les organisateurs ont été contraint de prendre cette décision face au manque de neige. Les efforts des équipes techniques n'ont pas rendu possible la création d'une boucle suffisamment longue pour accueillir des milliers de skieurs. "La piste que nous avons pu damée est trop courte pour la course de masse et pas assez sélective pour l'élite", indique Wilfried Valette, directeur d'épreuve et entraîneur de l'US Autrans. De plus, les prévisions météorologiques d'aujourd'hui n'annoncent pas de chutes de neige en quantité suffisante avant la fin de la semaine prochaine.