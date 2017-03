Ski - News

L'Xtreme de Verbier reporté à dimanche

Les finales du circuit mondial de ski et snowboard freeride (FWT), prévues samedi à Verbier, ont été reportées en raison de la "visibilité insuffisante". Selon les prévisions, la visibilité sera insuffisante sur la face nord du Bec des Rosses, qui culmine à 3.223 m et qui est l'une des faces les plus exigeantes du circuit mondial, sur laquelle les meilleurs freerideurs du monde doivent s'expliquer.



Les organisateurs espèrent pouvoir faire disputer l'épreuve dimanche.



A l'issue de la manche disputée il y a une semaine en Alaska, à Haines, et après 4 étapes, le classement du circuit mondial n'a jamais été aussi serré. En ski, le Français Loïc Collomb-Patton, déjà double champion du monde (2014 et 2016) peut prétendre au triplé. Il est ex aequo en tête avec son compatriote Léo Slemett et le Suédois Kristoffer Turdell. Il en va de même pour la snowboardeuse française Marion Haerty, 2e à Haines et actuelle première au classement général. Troisième à Haines, la Franco-Suisse Anne-Flore Marxer peut également se mêler à la lutte.



Un seul titre a déjà été attribué, en snowboard messieurs, à l'Américain Sammy Luebke.