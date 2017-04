Ski - News

L'Xtreme de Verbier reporté

Les finales du circuit mondial de ski et snowboard freeride (FWT), prévues ce week-end à Verbier, ont de nouveau été reportées en raison des conditions météorologiques qui limitent la visibilité. La compétition prévue initialement samedi avait été reportée une première fois à dimanche et est de nouveau reportée cette fois à lundi.



A l'issue de la manche disputée il y a une semaine en Alaska, à Haines, et après 4 étapes, le classement du circuit mondial n'a jamais été aussi serré. En ski, le Français Loïc Collomb-Patton, déjà double champion du monde (2014 et 2016) peut prétendre au triplé. Il est ex aequo en tête avec son compatriote Léo Slemett et le Suédois Kristoffer Turdell. Il en va de même pour la snowboardeuse française Marion Haerty, 2e à Haines et actuelle première au classement général. Troisième à Haines, la Franco-Suisse Anne-Flore Marxer peut également se mêler à la lutte.



Un seul titre a déjà été attribué, en snowboard messieurs, à l'Américain Sammy Luebke.