Ski - Résultats

L'Allemagne gagne par équipes

Les Allemands s'imposent sur le tremplin polonais de Zakopane. Le quatuor Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Andreas Wellinger et Richard Freitag a devancé les Polonais emmenés par Kamil Stoch. La Slovénie, avec les frères Peter et Domen Prevc, a pris la troisième place.



La Pologne reste en tête de la Coupe du monde des nations, devant l'Autriche et l'Allemagne.