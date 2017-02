Ski - Résultats

L'Allemagne conserve son titre par équipes mixte en saut à skis

L'Allemagne avec Carina Vogt, Markus Eisenbichler, Svenja Würth et Andreas Wellinger, a conservé son titre de championne du monde par équipes mixte de saut à skis (épreuve non olympique), dimanche à Lahti (Finlande). La Mannschaft avec sa championne du monde Vogt et ses médaillés d'argent et de bronze Andreas Wellinger et Markus Eisenbichler sur le petit tremplin, a totalisé 1035,5 points et a devancé l'Autriche (999,3 points) et le Japon (979,7 points). La France avec Léa Lemare, Paul Brasme, Lucile Morat et Vincent Descombes Sevoie a pris la 10e place (403,1 points), ne participant au second saut réservé au huit premiers.