Courchevel et Méribel candidates pour 2023

Les stations de Courchevel et Méribel (Savoie) ont officiellement déposé leur candidature auprès de la Fédération internationale de ski ( FIS) pour l'organisation conjointe des Mondiaux-2023 de ski alpin.



"Pour l'instant, nous sommes seuls en course même si l'on sait qu'il risque d'y avoir une candidature autrichienne de Saalbach-Hinterglemm, qui avait déjà organisé les Mondiaux en 1991", a indiqué Michel Vion, président de la Fédération française de ski (FFS).



La désignation du site hôte des Mondiaux-2023 interviendra en mai 2018, lors du congrès de la FIS.



La France a déjà accueilli à quatre reprises des Championnats du monde de ski alpin: à Chamonix en 1937 et 1962, Grenoble en 1968 et Val-d'Isère en 2009.