Sundby remporte la Coupe du monde

Martin Johnsrud Sundby remporte la Coupe du monde de ski de fond pour la troisième fois de sa carrière après 2014 et 2016. Sans déclassement pour contrôle positif en 2015, le Norvégien serait invaincu depuis quatre saisons.

Le Norvégien Martin Sundby qui avait été malheureux aux Mondiaux de Lahti, s'est adjugé samedi la Coupe du monde de ski de fond pour la troisième fois en s'imposant sur le 50 km mass start classique à Oslo. A 32 ans, le fondeur a devancé en 2 h 2 min 59 sec 6/10 le Finlandais Iivo Niskanen et le Russe Alexander Bessmertnykh.



Cette victoire lui assure avant le dernier week-end de course un nouveau gros globe de cristal, après ceux de 2014 et 2016. En 2015, il avait également remporté la Coupe du monde, mais le titre lui a été retiré après un contrôle antidopage positif.