Retour gagnant pour Björgen

La Norvégienne Marit Björgen a renoué avec la victoire samedi sur 10 km libre à Ulricehamn, en Suède. La Norvégienne avait fait une pause en décembre et disputait sa première course de l'année 2017. A 36 ans, elle a remporté sa 104e victoire en Coupe du monde en laissant la Finlandaise Krista Parmakoski à plus de 10 secondes et la Suédoise Charlotte Kalla à près de 25 secondes. Heidi Weng, leader du classement de la Coupe du monde, prend la 6e place mais conserve une avance confortable au général.