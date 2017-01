Nilsson revient sur Weng

La Suédoise Stina Nilsson remporte le 10 km mass start de Val di Fiemme (Italie), comptant pour le Tour de ski et la Coupe du monde de ski de fond. Elle a devancé au finish la Finlandaise Anne Kylloenen et une autre Suédoise, Charlotte Kalla.



La Norvégienne Heidi Weng, qui n'a terminé qu'à la septième place, reste cependant la favorite pour remporter ce Tour de ski. Weng compte pour l'instant 19 secondes de retard sur Nilsson au classement général du Tour, mais ses qualités de grimpeuse et son poids léger lui donneront un avantage dans cette ascension finale.