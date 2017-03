Maiken Caspersen Falla remporte le petit globe du sprint

La Suédoise Stina Nilsson a remporté vendredi le sprint de Québec, comptant pour les finales de la Coupe du monde de ski de fond, tandis que la Norvégienne Maiken Caspersen Falla a conservé le globe de sprint. Nilsson a devancé en finale Falla qui, avec cette deuxième place, a remporté la Coupe du monde pour la deuxième année consécutive.



La Norvégienne Heidi Weng s'est classée 6e et conforté sa première place au classement général de la Coupe du monde où elle compte désormais 325 points d'avance sur la Finlandaise Krista Parmakoski.



Classement final de la Coupe du monde de sprint

1. Maiken Caspersen Falla (NOR) 558 points

2. Stina Nilsson (SWE) 520

3. Hanna Falk (SWE) 359

4. Heidi Weng (NOR) 321

5. Ingvild Flugstad Oestberg (NOR) 306