La France battue sur le fil

La France, avec Baptiste Gros et Lucas Chavanat, a été battue sur le fil par la Russie sur le sprint par équipes comptant pour la Coupe du monde, à Pyeongchang (Corée du Sud), en l'absence des meilleurs spécialistes du circuit.



Seuls 3/100e séparent les Russes, 2es au championnat des Nations, des Français, 5es. Un souffle qui prive les Bleus d'une première victoire cette saison.



En Corée, la Russie a fait la meilleure opération: en plus de la victoire, elle a assuré la 3e marche du podium avec son deuxième binôme et a profité de la disqualification du leader norvégien pour se rapprocher au général.



Les Suédoises Elin Mohlin et Maria Nordstroem ont devancé les favorites norvégiennes de 1 secondes 71 et les Américaines de 6 secondes 11 sur le sprint féminin. Les Norvégiennes conservent la tête du général par Nation, avec une très large avance sur les gagnantes du jour.