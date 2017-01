On ne retiendra pas la victoire de Travis Ganong

L'Américain Travis Ganong a remporté vendredi une descente particulièrement cruelle sur la Kandahar de Garmisch-Partenkirchen, en coupe du monde de ski alpin. Le Français Valentin Giraud-Moine et l'Américain Steven Nyman ont été évacués vers l'hôpital de Garmisch. Un autre Français, Guillermo Fayed s'est quant à lui blessé au genou à la réception d'un saut, mais a pu rejoindre l'arrivée sur les skis.



Pour Ganong, ce fut toutefois une journée exceptionnelle, puisque le skieur de Squaw Valley n'avait remporté, à 28 ans, qu'une seule descente de Coupe du monde, à Santa Caterina (Italie) en 2014, et n'avait jamais fait mieux cette saison que la septième place.



Le podium est complété par deux cadors de la descente, le Norvégien Kjetil Jansrud et l'Italien Peter Fill. Au classement du petit globe de cristal de la descente, le Norvégien reprend la tête à l'Italien, pour 3 petits points. Au classement général de la Coupe du monde, les rois de la vitesse restent toujours assez loin des spécialistes des disciplines techniques, qui ont eu jusqu'ici plus de course pour marquer des points. Jansrud, quatrième, se rapproche doucement mais reste à plus de 700 points du leader autrichien, le slalomer Marcel Hirscher.