Muffat-Jeandet dans le coup, Pinturault dehors

Le Français Victor Muffat-Jeandet (4e temps) est dans la course pour un podium sur le géant de Kranjska Gora, écrasé par Marcel Hirscher dans la première manche avec une seconde d'avance sur ses principaux poursuivants, le Norvégien Henrik Kristoffersen et le Suisse Justin Murisier.



Alors qu'il jouait les tous premiers rôles dans la discipline l'hiver dernier, le Français connaît un exercice compliqué avec seulement deux Top 10 et aucun podium puisque son meilleur résultat est une 5e place à Val d'Isère cette saison.



La sensation de cette première manche est l'élimination d'Alexis Pinturault qui déroule le tapis rouge à Hirscher pour un nouveau globe de cristal.