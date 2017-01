Le brouillard s'invite à Adelboden

Le Norvégien Henrik Kristoffersen et l'Italien Manfred Mölgg ont survolé la première manche du slalom d'Adelboden. Mais l'épreuve est faussée par les conditions météo et l'arrivée du brouillard. Seuls les 5 premiers coureurs ont bénéficié d'une bonne visibilité. Le temps pour Kristoffersen d'établir un temps de référence, seulement taquiné par Mölgg (2e à 0''38). Le troisième, l'Allemand Felix Neureuther, pointe déjà à 1''27.



A partir du dossard numéro 6 de Marcel Hirscher, personne n'a pu viser les premières places. L'Autrichien a lui-même dû se contenter du 6e rang, à 1''60 de Kristoffersen.



Les deux Français Victor Muffat-Jeandet et Jean-Baptiste Grange occupent la 13e place ex-eaquo, à près de 3 secondes, tandis que Robin Buffet s'est qualifié pour la seconde manche grâce au 17e temps. Julien Lizeroux, dernier Français à s'être imposé sur le slalom d'Adelboden en 2010, a enfourché dès l'entame du parcours et a terminé pour l'honneur.