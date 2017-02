La surprise Kline

Le Slovène Bostjan Kline remporte la première des deux descentes de Kvitfjell (Norvège), reprise de l'épreuve annulée fin novembre à Lake Louise (Canada).

Pour son premier succès en Coupe du monde, Bostjan Kline a devancé l'Autrichien Matthias Mayer et le Norvégien Kjetil Jansrud, qui reprend la tête du classement de la discipline.



Dans la course au petit globe de cristal, Jansrud (307 points) détrône pour six points l'Italien Peter Fill, 13e vendredi, et relègue un autre Italien, Dominik Paris (9e), à 60 points.