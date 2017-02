Jansrud s'impose chez lui

Le Norvégien Kjetil Jansrud a remporté samedi, dans son jardin, la descente de Kvitfjell, consolidant sa place de leader au classement général de la discipline.

Il a devancé l'Italien Peter Fill de 8/100e et le Suisse Beat Feuz de 14/100e malgré une erreur technique qui aurait pu lui coûter la victoire dans la dernière partie de la piste. Sur la piste des JO d'hiver de Lillehammer en 1994, le skieur de Stavanger a gagné six fois en Coupe du monde: à deux reprises en descente et quatre en super-G.



Kjetil Jansrud était repassé devant Fill vendredi dans la course du petit Globe de cristal à l'issue de la première descente accueillie par la station norvégienne, reprise de l'épreuve annulée fin novembre à Lake Louise (Canada). A une épreuve de la fin (Aspen le 15 mars), Jansrud creuse son avance sur Peter Fill (33 points) et un autre Italien, Dominik Paris (136 points points).