Hirscher ne fait pas de cadeau

Après avoir quasiment tout gagné cette saison, l'Autrichien Marcel Hirscher survole le géant des finales d'Aspen.

Dans la manche initiale, Marcel Hirscher a été devancé d'un centième par Felix Neureuther. Mais comme souvent, l'Autrichien a réalisé un second tracé parfait pour s'imposer avec plus d'une demi-seconde (0''53) sur l'Allemand et plus d'une seconde (1''19) sur le Français Mathieu Faivre.