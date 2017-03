Hirscher n'a plus qu'à gérer

L'Autrichien Marcel Hirscher, 3e temps de la 1re manche du slalom de Kranjska Gora remportée dimanche par l'Italien Stefano Gros, a posé une main sur le petit globe de la spécialité puisque son seul adversaire, le Norvégien Henrik Kristoffersen ne s'est pas qualifié pour la seconde manche. Le tenant du trophée et vainqueur de cinq slaloms cette saison, est parti à la faute et a terminé au-delà de la 30e et dernière place qualificative pour la seconde manche.



Déjà assuré du Gros globe du classement général de la Coupe du monde et du petit globe du géant, Hirscher peut donc rafler les trois globes qu'il visait en début de saison, lui qui ne s'aligne pas en descente et rarement en super G.



Une nouvelle fois meilleur Français, Julien Lizeroux, 37 ans, occupe la 7e place, à 2 sec 02/100e de Gros. Sans faire de faute majeure, mais manquant de rythme, Alexis Pinturault, 17e provisoire à 3 secondes 15/100e de Gros, est également qualifié pour la seconde manche.