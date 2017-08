Hirscher manquera le début de saison

L'Autrichien Marcel Hirscher, victime jeudi d'une fracture de malléole, sera absent des compétitions au moins jusqu'à mi-novembre et manquera ainsi les deux premières épreuves de la Coupe du monde.

Le sextuple vainqueur en titre de la Coupe du monde de ski alpin manquera le géant d'ouverture de saison le 29 octobre à Sölden (Autriche) et il sera également "trop tôt" pour qu'il dispute le slalom du 12 novembre à Levi (Finlande).



Marcel Hirscher s'est fracturé la malléole latérale de la jambe gauche après avoir enfourché un piquet quand il a repris l'entraînement jeudi sur le glacier du Mölltal, dans le sud de l'Autriche. Il devra rester plâtré durant six semaines. La blessure n'a toutefois pas nécessité d'intervention chirurgicale et il ne devrait "pas ressentir de véritable douleur" à l'issue de sa convalescence, a assuré son médecin, Gerhard Oberthaler.