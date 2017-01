Hintermann et Muzaton créent la surprise

Le Suisse Niels Hintermann et le Français Maxence Muzaton, qui n'étaient jamais monté sur un podium de Coupe du monde, ont pris les deux premières places du combiné de Wengen, vendredi.

Le Suisse Niels Hintermann, seulement 23e après le slalom, a remporté vendredi le combiné de Wengen, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin à l'issue de la descente où tous les favoris ont été distancés. A 21 ans, le Zurichois monte pour la première fois de sa carrière sur un podium de Coupe du monde tout comme le Français Maxence Muzaton, 2e et qui n'avait jamais fait mieux jusque là qu'une 11e place.



En 2 min 26 sec 58/100, l'inattendu Hintermann, qui a profité d'une piste plus rapide avant que les chutes de neige ne s'intensifient, a devancé de 26/100 Muzaton, 28e après le slalom et l'Autrichien Frederic Berthold (+35/100). Hintermann qui n'avait jamais fait mieux qu'une 21e place en Coupe du monde succède au palmarès au Norvégien Kjetil Jansrud, 11e à l'arrivée.



Contrairement à l'habitude et en raison des fortes chutes de neige, l'ordre du combiné de Wengen avait été inversé, le slalom étant disputé avant la descente. Le Suisse Justin Murisier, en tête après la manche de slalom n'a terminé que 7e à 1 sec 18/100 tandis que le Français Alexis Pinturault, vainqueur du dernier combiné à Santa Caterina fin décembre et qui avait réalisé le 4e temps du slalom finit au 20e rang.