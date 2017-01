Enorme chute de Giraud-Moine, luxation des deux genoux

Le skieur français Valentin Giraud-Moine, blessé dans la descente de Coupe du monde de Garmisch-Partenkirchen, présente "une luxation des deux genoux", et non des fractures comme annoncé après sa chute. "Il a été très rapidement pris en charge et bilanté à l'hôpital de Garmisch, puis admis en soin intensif (procédure habituelle pour ce genre de blessure)", poursuit la FFS dans un communiqué. Parallèlement, le comité d'organisation, cité par l'agence SID, parle aussi de blessures ligamentaires, affirmant que le skieur avait été placé "sous narcose" pour les premières manipulations.



La saison est de toute façon terminée pour Valentin Giraud-Moine, deuxième la semaine dernière de la mythique descente de Kitzbühel. Guillermo Fayed, qui s'est mal réceptionné à l'arrivée d'un saut dans la même descente à Garmisch, souffre quant à lui "d'une contusion osseuse du plateau tibial externe du genou droit. Son retour sur les skis sera déterminé en fonction de la douleur et de la rééducation", affirme la FIS.