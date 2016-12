Cyprien Sarrazin crée la surprise

Le Français Cyprien Sarrazin a créé la surprise en s'imposant lundi soir sur le slalom géant parallèle d'Alta Badia en Italie. A 22 ans, il signe sa toute première victoire en Coupe du monde de ski alpin.

Sarrazin a en plus perdu l'un de ses deux bâtons dès la première porte de la finale ! Finale à l'issue de laquelle il a devancé le Suisse Carlo Janka. Au prélable, il avait éliminé deux autres grands noms du circuit, le Suédois Andre Myhrer, spécialiste des épreuves parallèles, et l'Autrichien Philipp Schörghoffer. Le Français a en outre été aidé par l'élimination dès le premier tour de l'Autrichien Marcel Hirscher, quintuple tenant du gros globe de cristal et vainqueur du slalom géant d'Alta Badia dimanche, sorti par un autre Français, Steve Missillier.



Jansrud s'est classé 3e de ce géant parallèle et en profite pour revenir à 171 points de Hirscher au classement général de la Coupe du monde,



Le Français Alexis Pinturault s'est lui arrêté en 8e de finale, battu par Myhrer. Mathieu Faivre, deuxième derrière Hirscher dimanche, a de son côté pris la 8e place.