Worley en embuscade

L'Américaine Mikaela Shiffrin réalise le meilleur temps mercredi de la première manche du second géant de Semmering avec 8/100es d'avance sur l'Allemande Viktoria Rebensburg et 10/100es sur Tessa Worley.



La leader du classement général de la Coupe du monde, déjà vainqueur la veille, a réussi un chrono de 1 min 00 sec 84/100 juste avant que le brouillard ne devienne plus gênant, notamment pour sa grande rivale suisse Lara Gut, 7e à 71/100.