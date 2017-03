Strachova raccroche les skis

La spécialiste du slalom tchèque Sarka Strachova, ex-championne du monde et médaillée olympique, a annoncé mardi qu'elle mettait fin à sa carrière à l'âge de 32 ans. "Ces dernières années, je me suis battue de plus en plus, cela

devenait plus dur de faire du ski ma priorité", a-elle déclaré.



Strachova a remporté l'or mondial en 2007, sous son nom de jeune fille Zahrobska. Elle a également été vice-championne du monde en 2009 et décroché le bronze aux Mondiaux 2005 et 2015. La skieuse tchèque est en outre montée sur la 3e marche du podium aux jeux Olympiques de Vancouver en 2010. La saison dernière, elle a décroché deux podiums et terminé à la 6e place du classement de la Coupe du monde de slalom.