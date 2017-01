Mikaela Shiffrin reprend ses habitudes

Mikaela Shiffrin reprend ses bonnes habitudes en slalom : elle remporte l'épreuve de Maribor. La 27e victoire en carrière pour l'Américaine.

Eliminée mardi dernier à Zagreb, Mikaela Shiffrin rebondit dimanche en Slovénie. Déjà 1ère de la manche initiale, la skieuse de Vail conserve son classement à l'issue du second tracé. Wendy Holdener a suivi la même trajectoire. Eliminée elle aussi à Zagreb, la skieuse suisse a conservé son 2e temps réussi lors du premier tracé. Holdener a échoué à seulement 19 centièmes de l'incontestable numéro 1 de la discipline (cinq victoires en six slaloms cette saison). La Suédoise Frida Hansdotter complète le podium.



L'Américaine s'est fait une sacrée frayeur en deuxième manche, lorsqu'un piquet cassé est venu se glisser sous son ski. Et c'est presque par miracle qu'elle a réussi à éviter la chute. En s'imposant à Maribor, Mikaela Shiffrin égale un certain Ingemar Stenmark en matière de précocité. Avec 27 victoires en Coupe du monde à moins de 22 ans - qu'elle fêtera en mars prochain -, l'Américaine a autant gagné que la légende suédoise à cet âge-là. Seule l'Autrichienne Annemarie Moser-Pröll a été plus performante avant ses 22 ans (41 succès).



L'Américaine a aussi consolidé son avance au classement général de la Coupe du monde, avec désormais 305 points d'avance sur Lara Gut avant la prochaine course, un nouveau slalom mardi soir à Flachau.