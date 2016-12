Le géant de Courchevel repris à Semmering

La FIS a trouvé un site de remplacement en Autriche pour le géant dames de la Coupe du monde, annulé mardi à Courchevel en raison du vent. La quatrième course de la saison de la discipline sera disputée le mardi 27 décembre à Semmering.



Ainsi, trois épreuves de la Coupe du monde dames seront disputées à Semmering après Noël. La piste «Zauberberg» accueillera également un autre géant et un slalom les 28 et 29 décembre.