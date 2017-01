La série de Shiffrin arrêtée

La Slovaquie a réalisé le doublé en slalom à Zagreb, Veronika Velez-Zuzolova s'imposant devant sa cadette Petra Vlhova, le jour où Mikaela Shiffrin a été éliminée après une série d'invincibilité de 12 slaloms en Coupe du monde

L'Américaine, qui venait de remporter trois victoires en trois jours à Semmering (deux géants et un slalom) entre Noël et le Nouvel An, a enfourché à la sortie d'une double en première manche. Veronika Velez-Zuzolova, meilleur temps sur le premier tracé, a devancé de 24/100 sa compatriote Petra Vlhova, alors que la Tchèque Sarka Strachova a complété le podium à 52/100 pour un "revival" de l'ex-Tchécoslovaquie. "C'était un combat du début à la fin. C'était mon rêve d'être la reine ici", a indiqué la lauréate.



Seule Française à l'arrivée, Laurie Mougel a effectué une remontée sur le second parcours, de la 28e place à la 18e, à 4 sec 16/100 de Velez-Zuzolova.